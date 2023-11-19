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Партнери кажуть, що F-16 не змінить хід війни. Ігнат заперечив

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі партнери вважають, що винищувач F-16 не зможе змінити хід війни в Україні. Проте українські військові заперечують це, наголошуючи, що сучасні літаки відгонять російську авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі", - сказав речник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, що винищувач F-16 підходить для України, оскільки може завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, а також захистити небо від ракет та дронів.

"Я думаю, що такі авіаційні комплекси, а багатоцільовий літак - це авіаційний комплекс, вирішать ряд завдань, зможуть суттєво вплинути на хід війни", - додав він.

На думку Ігната, F-16 зможе відіграти російську авіацію і прикрити з повітря наземні війська.

Що цьому передувало 

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі РБК-Україна заявив, що літаки, які незабаром може отримати України, не змінять хід бойових дій. На його думку, пріоритетом зараз є боєприпаси, зокрема, далекобійні ракети.

"Літаки важливі, але літаки одні не змінять хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію", - сказав Певкур.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Українських пілотів уже почали вчитися на літаках у кількох країнах-партнерах. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що перші винищувачі передадуть уже навесні 2024 року 

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