У партнера Джуліані виявили надіслані з російських рахунків 1 млн доларів

Фото (зліва направо): Руді Джуліані і Лев Парнас (hvylya.net)

Парнаса звинуватили у діяльності, спрямованій проти посла США в Україні Марі Йованович

Партнер особистого адвоката американського президента Рудольфа Джуліані приховав 1 мільйон доларів, які він отримав з рахунку в Росії у вересні. Мова йде про американський підприємця Лева Парнаса, пише Bloomberg.

Гроші Парнас отримав за місяць до того, як його звинуватили у змові з метою вкладення іноземних грошей в політичні кампанії США. Американські прокурори тепер просять повернути Парнасу під варту.

"Велика частина цих грошей, мабуть, була використана на особисті витрати і на покупку будинку", - заявили в прокуроратуре в суді в середу, 11 грудня. За словами прокурорів, Парнас не розкрив уряду цей платіж.

Як пише bloomberg, ці грошові надходження викликають нові провокаційні питання про характер роботи, яку виконували Парнас і його помічник Ігор Фруман, і про те, за чиїм дорученням вони цю роботу виконали.

Парнас і Фруман були звинувачені, зокрема, в тому, що вони працювали від імені однієї або кількох українських урядовців з метою домогтися усунення тодішнього посла США в Україні Марі Йованович. Вони не визнали себе винними за всіма звинуваченнями.

Bloomberg повідомляє, що Парнас був включений в юридичну групу Дмитра Фірташа, українського олігарха, який бореться з екстрадицією в США.

За даними прокуратури, гроші були відправлені на рахунок на ім'я дружини Парнаса, Світлани Парнас. Платіж надійшов у тому ж місяці, коли Парнас і Фруман отримали перший з двох запитів на документи від комітетів Конгресу, що розслідують дії адміністрації Трампа в Україні. Спочатку вони відмовилися виконати вимоги і були заарештовані кілька днів потому, при спробі сісти на літак з квитками в одну сторону до Відня.

Парнас, громадянин США, який народився в Україні, може бути засуджений щонайменше до п'яти років тюремного ув'язнення по пунктах, за якими йому вже пред'явлено звинувачення. Прокурори заявили, що він залишається під слідством і, ймовірно, йому будуть пред'явлені додаткові звинувачення.

Парнас і Фруман також звинувачуються у використанні неназваного громадянина Росії як джерела коштів для політичних пожертв, щоб заручитися підтримкою державних і федеральних чиновників для відкриття роздрібної торгівлі марихуаною. Влада не сказала, чи були виявлені 1 млн доларів від того ж росіянина.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року директор з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов заявив, що також американські підприємці Лев Парнас і Ігор Фруман, які підтримували ділові зв'язки з Рудольфом Джуліані, намагалися встановити контроль над НАК "Нафтогаз Україна". Підприємці з США в березні поточного року пропонували організувати призначення Фаворова на посаду глави "Нафтогазу". Останній відмовився.