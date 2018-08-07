Партнер Манафорта заявив, що допомагав йому подавати неправдиві податкові декларації

На суді Рік Гейтс сказав, що свідомо не повідомляв про іноземні банківськи рахунки політтехнолога

Під час засідання суду по справі Пола Манафорта, партнер політтехнолога Рік Гейтс заявив, що допомагав йому подавати неправдиві податкові декларації. Про це повідомляє The Washington Post.

Гейтс, який погодився на співпрацю з прокурорами заявив, що він разом з Манафортом свідомо не повідомляв про іноземні банківськи рахунки. Також додав, що вони не змогли зареєструвати Манафорта як іноземного агента.

Прокурор запитав Ріка Гейтса, чи розуміє він, що це було незаконним, на що він відповів: "так".

На питання навіщо він брехав слідчим раніше, він відповів, що робив це на особисте прохання Манафорта.

Політтехнолог наказував йому оформляти гроші на закордонних рахунках не як доходи, а позики. Це зменшувало суму оподаткування.

Під час засідання прокурор запитав Гейтса про взаємини з ним Манафорта. Він відповів, що не спілкувався з політтехнологом поза роботи та розповів, що з кожним роком виконував все більше обов'язків вважаючи себе "просто працівником фірми".

На питання прокурора, чи визнає він, що скоїв злочин разом з Манафортом, Гейтс відповів: "Так".

Нагадаємо, бухгалтер Манафорта зізналася у підробці документів для зменшення податків. Вона допомагала проводити заднім числом документи і фальсифікувати фінансові звіти за вимогою Манафорта і його бізнес-партнера з метою зниження податків і надання йому права на отримання кредитів.