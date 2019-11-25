Партнер AVELLUM Вадим Медведев возглавил практику разрешения споров

AVELLUM, входящая в ТОП-10 украинских юридических фирм, усиливает практику разрешения споров. Теперь это направление возглавляет партнер фирмы Вадим Медведев. Он представляет интересы клиентов в налоговых и таможенных спорах, корпоративных и трудовых спорах, в спорах в сфере земли и недвижимости, а также в процессах взыскания проблемной задолженности. Медведев консультирует украинские и международные корпорации, государственные учреждения, финансовые организации, а также частных клиентов.

Он представлял интересы ряда ведущих мировых инвестиционных фондов во время производства по делу о признании группы компаний «Мрия» неплатежеспособной в украинских судах. А также выступал на стороне JACOBS DOUWE EGBERTS в Украине в процедурах обжалования действий таможенных органов в отношении определения таможенной стоимости и классификации товаров. Кроме того, Медведев представлял интересы одного из крупнейших аграрных холдингов Украины в Верховном Суде в споре о ценообразовании при реализации продукции.

Комментируя свое назначение, Вадим Медведев отметил:

«Суды все чаще прислушиваются к обоснованной правовой позиции. В своей работе мы опираемся на многопрофильную экспертизу ключевых практик AVELLUM. Поэтому мы предоставляем клиентам максимально отработанную позицию с точки зрения материального права. Это – важнейший элемент в реализации процессуальной стратегии работы по делу. Именно такой подход позволяет нашим клиентам наиболее эффективно защищать свои интересы в судах всех инстанций, включая Верховный Суд».

Вадим Медведев входит в Экспертный совет при Министерстве финансов Украины и регулярно принимает участие в разработке важнейших изменений налогового и таможенного законодательств Украины. В частности, он работал над проектом закона об имплементации плана BEPS, проектом закона об усовершенствовании системы привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства и новой концепцией остановки регистрации налоговых накладных в Украине.

Вадим Медведев известен и своей научной деятельностью. Он является выпускником и старшим преподавателем Национального университета «Киево-Могилянская академия», где в феврале 2018 года основал для студентов НаУКМА курс International Tax Law.