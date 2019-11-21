Партнер AVELLUM Вадим Медведєв очолив практику вирішення спорів AVELLUM, що входить у ТОП-10 українських юридичних фірм, підсилює практику вирішення спорів. Тепер цей напрямок очолює партнер фірми Вадим Медведєв. Він представляє інтереси клієнтів у податкових і митних спорах, корпоративних і трудових спорах, в суперечках у сфері землі та нерухомості, а також в процесах стягнення проблемної заборгованості. Медведєв консультує українські та міжнародні корпорації, державні установи, фінансові організації, а також приватних клієнтів.

Він представляв інтереси ряду провідних світових інвестиційних фондів під час провадження у справі про визнання групи компаній «Мрія» неплатоспроможною в українських судах. Також виступав на стороні JACOBS DOUWE EGBERTS в Україні в процедурах оскарження дій митних органів щодо визначення митної вартості та класифікації товарів. Крім того, Медведєв представляв інтереси одного з найбільших аграрних холдингів України у Верховному Суді у спорі про ціноутворення під час реалізації продукції.

Коментуючи своє призначення, Вадим Медведєв зазначив:

«Cуди все частіше дослухаються до обґрунтованої правової позиції. У своїй роботі ми спираємося на багатопрофільну експертизу ключових практик AVELLUM. Тому ми надаємо клієнтам максимально відпрацьовану позицію з точки зору матеріального права. Це – найважливіший елемент в реалізації процесуальної стратегії роботи у справі. Саме такий підхід дозволяє нашим клієнтам найбільш ефективно захищати свої інтереси в судах всіх інстанцій, включаючи Верховний Суд».

Вадим Медведєв входить до Експертної ради при Міністерстві фінансів України і регулярно бере участь в розробці найважливіших змін податкового та митного законодавств України. Зокрема, він працював над проєктом закону про імплементацію плану BEPS, проєктом закону про вдосконалення системи залучення до відповідальності за порушення податкового законодавства та новою концепцією зупинки реєстрації податкових накладних в Україні.

Вадим Медведєв відомий і своєю науковою діяльністю. Він є випускником та старшим викладачем Національного університету «Києво-Могилянська академія», де у лютому 2018 року заснував для студентів НаУКМА курс International Tax Law.