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Партизаны подняли украинский флаг над оккупированными городами (видео)

Фото: партизаны подняли украинский флаг над оккупированными городами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Партизаны подняли украинский флаг над оккупированными городами. Таким образом, движение сопротивления поздравило украинцев с Днем Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГУР Минобороны Украины.

Уникальные кадры были сняты 24 августа в Мариуполе, Херсонской и Харьковской областях.

В ГУР отметили, что партизаны ведут неутомимую борьбу для скорейшего освобождения украинских земель.

"Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонщины, Харьковщины, Донбасса, Луганщины и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мелитополе, временно захваченном российскими войсками, один из оккупантов просто на улице приставал к девочке, и пытался ее изнасиловать. Подростка спасли партизаны, которые ликвидировали интервента-педофила.

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