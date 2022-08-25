Партизани підняли український прапор над окупованими містами (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ГУР Міноборони України.

"Рух опору передає привітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донбасу, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що партизани ведуть невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення українських земель.

Унікальні кадри були зняті 24 серпня в Маріуполі, Херсонській та Харківській областях.

Нагадаємо, у Мелітополі, тимчасово захопленому російськими військами, один з окупантів просто на вулиці чіплявся до дівчинки, і намагався її зґвалтувати. Підлітка врятували партизани, які ліквідували інтервента-педофіла.

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