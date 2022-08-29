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В Мелитополе второй раз за сутки слышны взрывы

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Мелитополь, Понедельник 29 августа 2022 22:21
В Мелитополе второй раз за сутки слышны взрывы Фото: Иван Федоров, Мелитопольский городской голова (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Мелитополе второй раз за сутки прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В Мелитополе снова слышны взрывы", - заявил Федоров.

По его словам, ночь обещает быть "горячей" для российских оккупантов.

Напомним, что в Мелитополе прогремели четыре мощные взрывы. Позже мэр города подтвердил взрывы в районе северного выезда из города.

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