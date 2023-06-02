Партизанські рейди на територію РФ поставили Москву перед дилемою, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, з ранку 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували Білгородську область Росії. У складній обстановці на полі бою безпілотні літальні апарати також завдали ударів по Білгороду (35 км углиб Росії), а влада евакуювала мирних жителів із прикордонного міста Шебекіно після обстрілу.

За даними британської розвідки, російські військові та внутрішні сили, ймовірно, досягли швидшого успіху у стримуванні цього рейду, ніж попередній раз. Проте, згідно з власним прес-релізом Міноборони Росії, воно вдалось до розгортання на своїй території всього комплексу вогневих засобів, включаючи ударні вертольоти та важку термобаричну ракетну установку ТОС-1А.

"Російські командири зараз стоять перед гострою дилемою: посилювати оборону у прикордонних районах Росії або зміцнювати свої позиції в окупованій Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Атаки російських партизанів

Нагадаємо, "Російський добровольчий корпус" (РДК) 1 червня здійснив черговий рейд на територію Росії до міста Шебекіно у Білгородській області. До цього було атаковано пункт пропуску "Грайворон".

Останній рейд призвів до перекидання російської військової техніки. Як повідомили місцеві жителі, колона тягачів із танками рухалася у бік прикордонного міста Шебекіно. Техніка була накрита маскувальними сітками.

Докладно про те, що відбувається у Білгородській області читайте у матеріалі РБК-Україна - "Новий рейд та Шебекіно у вогні. Що відбувається у Білгородській області".