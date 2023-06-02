UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизанські рейди на територію РФ поставили Москву перед дилемою, - британська розвідка

Фото: рейди партизанів поставили Москву перед дилемою (РосСМІ)
Автор: Олександр Білоус

Рейди партизанів, що почастішали, на територію Росії поставили Москву перед дилемою: захищати свою територію або залишати війська в захоплених районах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, з ранку 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували Білгородську область Росії. У складній обстановці на полі бою безпілотні літальні апарати також завдали ударів по Білгороду (35 км углиб Росії), а влада евакуювала мирних жителів із прикордонного міста Шебекіно після обстрілу.

За даними британської розвідки, російські військові та внутрішні сили, ймовірно, досягли швидшого успіху у стримуванні цього рейду, ніж попередній раз. Проте, згідно з власним прес-релізом Міноборони Росії, воно вдалось до розгортання на своїй території всього комплексу вогневих засобів, включаючи ударні вертольоти та важку термобаричну ракетну установку ТОС-1А.

"Російські командири зараз стоять перед гострою дилемою: посилювати оборону у прикордонних районах Росії або зміцнювати свої позиції в окупованій Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Атаки російських партизанів

Нагадаємо, "Російський добровольчий корпус" (РДК) 1 червня здійснив черговий рейд на територію Росії до міста Шебекіно у Білгородській області. До цього було атаковано пункт пропуску "Грайворон".

Останній рейд призвів до перекидання російської військової техніки. Як повідомили місцеві жителі, колона тягачів із танками рухалася у бік прикордонного міста Шебекіно. Техніка була накрита маскувальними сітками.

Докладно про те, що відбувається у Білгородській області читайте у матеріалі РБК-Україна - "Новий рейд та Шебекіно у вогні. Що відбувається у Білгородській області".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КремльВійна Росії проти України