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Партизанские рейды на территорию РФ поставили Москву перед дилеммой, - британская разведка

Фото: рейды партизан поставили Москву перед дилеммой (РоссСМИ)
Автор: Александр Белоус

Участившиеся рейды партизан на территорию России поставили Москву перед дилеммой: защищать свою территорию или оставлять войска в захваченных районах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с утра 1 июня партизанские отряды во второй раз за десять дней атаковали Белгородскую область России. В сложной обстановке на поле боя беспилотные летательные аппараты также нанесли удары по Белгороду (35 км вглубь России), а власти эвакуировали мирных жителей из приграничного города Шебекино после обстрела.

По данным британской разведки, российские военные и внутренние силы, вероятно, добились более быстрого успеха в сдерживании этого рейда, чем предыдущий раз. Однако, согласно собственному пресс-релизу Минобороны России, оно прибегло к развертыванию на своей территории всего комплекса огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А.

"Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой: усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Атаки русских партизан

Напомним, "Русский добровольческий корпус" (РДК) 1 июня совершил очередной рейд на территорию России в город Шебекино в Белгородской области. До этого был атакован пункта пропуск "Грайворон".

Последний рейд привел к переброске российской военной техники. Как сообщили местные жители, колонна тягачей с танками двигалась в сторону приграничного города Шебекино. Техника была накрыта маскировочными сетками.

Подробно о том, что происходит в Белгородской области читайте в материале РБК-Украина - "Новый рейд и Шебекино в огне. Что происходит в Белгородской области".

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