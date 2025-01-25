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Партизани знайшли засекречене місце окупантів у Євпаторії (фото)

Крим, Субота 25 січня 2025 08:45
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Партизани знайшли засекречене місце окупантів у Євпаторії (фото) Фото: партизани знайшли засекречене місце окупантів у Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани знайшли засекречене місце окупантів у Євпаторії. Воно розташоване в місцевому санаторії "Здравиця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент простежив за російськими військовослужбовцями і виявив місце розташування їхнього підрозділу, яке окупанти намагаються тримати в таємниці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, санаторій "Здравниця" в Євпаторії став місцем дислокації окупантів, які знову ховаються серед місцевого населення, наражаючи на небезпеку величезну кількість людей.

"На території санаторію виявлено військову техніку, вогневі точки, великокаліберні кулемети, озброєння і боєкомплекти", - кажуть в "АТЕШ".

Партизани знайшли засекречене місце окупантів у Євпаторії (t.me/atesh_ua)

Крім того, периметр об'єкта ретельно охороняють, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання.

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Після цього там загарбники побудували переправу - Керченський міст, який є незаконною будовою. Також півострів РФ перетворили на масштабне місце дислокації військових і техніки.

Це не перше місце зосередження військ у Криму і, зокрема, в Євпаторії. Наприклад, раніше повідомлялося, що російські військові розміщують техніку на залізничній станції "Євпаторія-Товарна" в окупованому Криму. РФ почала активно використовувати цю станцію.

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