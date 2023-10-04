Партизани знайшли секретний склад росіян під Сімферополем (фото)

Партизани виявили секретний склад російських загарбників поблизу окупованого Сімферополя. Його облаштували на закинутій овочевій базі прямо у скелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Секретний склад росіян розташований у селі Мазанка Сімферопольського району. Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

Вхід у склад окупанти укріпили черепашником. Біля головного входу розташовується намет з особовим складом.

За даними партизан, на 'їзді до села встановлені пости військової поліції. Силовики перевіряють автівки цивільних.

"Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грома". Вся інформація передана - очікуємо на результати", - йдеться у повідомленні.

Фото: партизани знайшли секретний склад росіян під Сімферополем (t.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Зранку 4 жовтня у Криму теж чули вибухи. Вони пролунали у районі Красноперекопська на півночі півострова.