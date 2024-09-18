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Партизани знайшли російський "Бук-М3" у Севастополі

Фото: партизани знайшли російський "Бук-М3" у Севастополі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани знайшли російський "Бук-М3" у Севастополі. Також поряд розташована радіолокаційна станція П-18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"На узбережжі Гагарінського району Севастополя агенти змогли вирахувати зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9К317М "Бук-М3", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними партизанів, там знаходилася станція радіолокації П-18, яка використовується для забезпечення раннього попередження і цілевказівки для "Бук-М3".

"Таким чином дача точка ППО здатна виявляти та знищувати цілі на більшій відстані", - уточнюють в "АТЕШ".

Ситуація у Криму

Російські війська тимчасово окупували Крим у 2014 році. З того часу росіяни намагаються захистити острів від можливих атак.

Але Сили оборони, незважаючи на так званий захист, не перестають атакувати важливі військові об'єкти окупантів. Наприклад, у травні потрапила під обстріл російська база ППО на горі Ай-Петрі. Внаслідок цього міг загинути командир частини.

У той же час, як зазначали раніше в Міноборони Британії, успішні атаки України на Крим призвели до того, що російська ППО втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на окупованому півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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