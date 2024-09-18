Партизани знайшли російський "Бук-М3" у Севастополі

Ситуація у Криму

Російські війська тимчасово окупували Крим у 2014 році. З того часу росіяни намагаються захистити острів від можливих атак.

Але Сили оборони, незважаючи на так званий захист, не перестають атакувати важливі військові об'єкти окупантів. Наприклад, у травні потрапила під обстріл російська база ППО на горі Ай-Петрі. Внаслідок цього міг загинути командир частини.

У той же час, як зазначали раніше в Міноборони Британії, успішні атаки України на Крим призвели до того, що російська ППО втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на окупованому півострові.

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