Партизаны нашли российский "Бук-М3" в Севастополе

Ситуация в Крыму

Российские войска временно оккупировали Крым в 2014 году. С того времени россияне стараются защитить полуостров от возможных атак.

Но Силы обороны несмотря на так называемую защиту, не перестают атаковать важные военные объекты оккупантов. Например, в мае попала под обстрел российская база ПВО на горе Ай-Петри. В результате этого мог погибнуть командир части.

В тоже время, как отмечали ранее в Минобороны Британии, успешные атаки Украины на Крым привели к тому, что российская ПВО теряет способность эффективно прикрывать свои объекты на оккупированном полуострове.

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