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Партизани знайшли новий доказ, що РФ не полишила плани захоплення Донецької області

Фото: партизани знайшли новий доказ, що РФ не полишила плани захоплення Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти у Донецьку активно займаються дозволами на видобуток літію на Шевченківському родовищі у Донецькій області. Це черговий доказ, що РФ не полишила планів захоплення всього регіону, бо воно знаходиться біля Курахового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріуполь.Спротив.

"В Донецьк на минулому тижні представники "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом") погодили в так званому "кабінеті міністрів ДНР" дозвільні документи на видобуток літію. Тепер на підставі цих документів вони подають заявку на отримання відповідної ліцензії в Мін природи РФ", - розповіли партизани, додаючи, що це відбувається на фоні заяв про мирні перемовини, які нібито блокує Україна. 

Важливий момент

Можливо в цьому факті не було б нічого незвичного, бо росіяни постійно грабують окуповані території України, якщо б не одне "але".

"Шевченківське родовище літію знаходиться на підконтрольній Україні території Донецької області", - констатують в "Маріуполь. Спротив", зазначаючи, що судячи з цього ніяких планів щодо зупинки або закінчення війни росіяни не мають.

Де знаходиться родовище

Шевченківське родовище знаходиться за кілька кілометрів від Курахового в напрямку Дніпропетровської області.

 

Плани окупантів на Донецьку область

Російські війська постійно заявляють про бажання повного захоплення Донецької області, щоразу називаючи нові дати "ікс". Наприклад, у середині жовтня минулого року начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Вони розраховували вийти на адміністративні кордони регіону до 31 грудня. Але, як бачимо, ці плани знову не справдилися.

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