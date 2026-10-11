Партизани зірвали постачання зброї окупантам на Куп’янському напрямку

Агенти "АТЕШ" знищили вантажний тепловоз в районі залізничної станції Ліски у Воронезькій області Росії. Диверсія порушила постачання військових вантажів для окупантів на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що локомотив отримав пошкодження, які не дозволяють повернути його в експлуатацію без капітального ремонту.

Вузол Ліски - це гігантська артерія на головному південному маршруті РЖД, через який проходять ешелони з Поволжя, Уралу та Сибіру в бік Валуйок.

Саме цим маршрутом російське командування безперервно перекидає важку бронетехніку, паливо та тонни боєприпасів для свого угруповання, яке штурмує українські позиції на Куп’янському напрямку.

В умовах дефіциту справних локомотивів це призводить до затримок ешелонів з військовими вантажами та збоїв у графіку поставок на фронт.