Партизани зібрали базу підрозділів окупантів, що базуються у Маріуполі

Ліквідація окупантів у Маріуполі

Наприкінці жовтня 2023 року у Маріуполі за кілька днів ліквідували 6 російських військових. Зокрема, двох військових (один з них - офіцер) було застрелено на вулицях міста. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному із пляжів Маріуполя. Їх зарізали.

А в середині жовтня минулого року повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових. Крім того, в середині листопада в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.

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