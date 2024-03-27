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Партизани зібрали базу підрозділів окупантів, що базуються у Маріуполі

Фото: партизани зібрали базу підрозділів окупантів, що базуються у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани не припиняють стеження за російськими окупантами у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Вони вже зібрали базу підрозділів киян, що базуються в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"АТЕШ" уважно стежить за рашистами в Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, агенти "АТЕШ" спільно "Маріуполь Опір" створили цілу базу з інформацією про кожен підрозділ, кожний військовий транспортний засіб, на території окупованого Маріуполя.

"Все, що необхідно, ми передали силам оборони України. Чекайте на новини найближчим часом", - кажуть партизани.

Партизани стежать за окупантами у Маріуполі (t.me/atesh_ua)

Ліквідація окупантів у Маріуполі

Наприкінці жовтня 2023 року у Маріуполі за кілька днів ліквідували 6 російських військових. Зокрема, двох військових (один з них - офіцер) було застрелено на вулицях міста. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному із пляжів Маріуполя. Їх зарізали.

А в середині жовтня минулого року повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових. Крім того, в середині листопада в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.

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Маріуполь