RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны собрали базу подразделений оккупантов, базирующихся в Мариуполе

Фото: партизаны собрали базу подразделений оккупантов, базирующихся в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны не прекращают слежку за российскими оккупантами во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Они уже собрали базу подразделений россиян, базирующихся в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"АТЕШ" пристально следит за рашистами в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В частности, агенты "АТЕШ" совместно "Мариуполь Сопротивление" создали целую базу с информацией о каждом подразделении, каждом военном транспортном средстве, на территории оккупированного Мариуполя. 

"Все что необходимо, мы передали силам обороны Украины. Ждите новостей в ближайшее время", - говорят партизаны.

Партизаны следят за оккупантами в Мариуполе(t.me/atesh_ua)

Ликвидация оккупантов в Мариуполе

В конце октября 2023 года в Мариуполе за несколько дней ликвидировали 6 российских военных. В частности, двое военных (один из них - офицер) были застрелены на улицах города. Еще четверо военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Их зарезали.

А в середине октября прошлого года сообщалось, что только за неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных. Кроме того, в середине ноября в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь