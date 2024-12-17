Партизани завадили РФ у наступу на Запорізьку область: деталі операції

Партизани продовжують активно протидіяти планам наступу російських військ на Запорізькому напрямку. В жовтні агент руху, що діє у складі російського угруповання "Схід", передав дані про розташування командного пункту та особового складу ворога в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

Зазначається, що передана інформація стосувалася розтушування 147-го інженерно-саперного полку ЗС РФ.

Отримані дані були оперативно передані Силам оборони України для відповідного реагування.

Партизани підкреслили, що це суттєво завадить окупантам у реалізації їхніх планів на південному та східному фронтах.

Також в "АТЕШ" повідомили, що 147-й інженерно-саперний полк був сформований напередодні повномасштабного вторгнення Росії у Бурятії. Підрозділ майже повністю оснащений новітніми зразками військової та інженерної техніки, включно з механізованими мостами та системами розмінування.

Партизани додали, що все більше російських військових долучаються до їхнього руху, усвідомлюючи руйнівні наслідки війни та прагнучи кращого майбутнього як для України, так і для Росії.

Нагадаємо, що учасники руху "АТЕШ" нещодавно оприлюднили дані про укріплення і бліндажі окупантів поблизу Криму.

Також нещодавно партизани успішно розвідали важливий вузол зв'язку російських військових у Владивостоці. Координати цього воєнного об'єкта росіян були передані Збройним силам України.