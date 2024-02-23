Партизани зафіксували велику кількість танків РФ у Євпаторії (відео)

У повідомленні зазначають, що партизани спостерігали за вивантаженням танків у Євпаторії на станції "Товарна".

"Після вивантаження наш агент нарахував понад 30 танків типу Т-62. Потрібно зауважити, що це радянські танки, які вироблялися до 1975 року і були зняті з озброєння в РФ", - інформують в "АТЕШ".

Крім того, представники руху опору надали точні координати стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

"Відсутність нових зразків танків на полі бою і заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць окупантів. У будь-якому разі не всі вони доїдуть до фронту", - зауважують партизани.