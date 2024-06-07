Партизани зафіксували розвантаження крилатих ракет у порту Новоросійська

"Агентам нашого руху, які працюють у порту, вдалося розвідати процес вивантаження крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська", - йдеться в повідомленні.

Наразі партизани працюють над тим, щоб виявити самі склади з цими ракетами.

"Ми вивчаємо графіки прибуття кораблів та передаємо цю інформацію у потрібні руки", - зазначають у "Атеш".

Ситуація у Новоросійську

Після удару українських спецслужб по штабу Чорноморського флоту у Криму у вересні 2023 року окупанти перекинули близько 15 кораблів у порт Новоросійська. З того часу він став головним морським хабом для діяльності росіян у Чорному морі у контексті війни в Україні.

У квітні партизани розвідали військово-морську базу окупантів у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Вже в травні вдалося з'ясувати, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську, сподіваючись захиститись від ударів дронів.