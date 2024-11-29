Партизани зафіксували пуск балістики з Криму по Україні (відео)

Фото: партизани зафіксували пуск балістики з Криму по Україні 29 листопада (Getty Images)

Партизани зафіксували запуск балістичної ракети з Криму по Україні вранці 29 листопада. Зазначено навіть точний район пуску.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент нашого руху зафіксував запуск балістичної ракети ракетного комплексу "Іскандер" у Білогірському районі Криму»" - йдеться в повідомленні. Пуск, за даними "АТЕШ", було здійснено об 11:00 ранку за київським часом, він націлений на об'єкти на вільній українській території. "Координати пускової установки оперативно передано Силам оборони України", - додали партизани.