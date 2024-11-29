Партизани зафіксували пуск балістики з Криму по Україні (відео)
Партизани зафіксували запуск балістичної ракети з Криму по Україні вранці 29 листопада. Зазначено навіть точний район пуску.
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент нашого руху зафіксував запуск балістичної ракети ракетного комплексу "Іскандер" у Білогірському районі Криму»" - йдеться в повідомленні.
Пуск, за даними "АТЕШ", було здійснено об 11:00 ранку за київським часом, він націлений на об'єкти на вільній українській території.
"Координати пускової установки оперативно передано Силам оборони України", - додали партизани.
Загроза балістики по Україні
Українські військові оголосили загрозу ударів балістикою по Україні об 11:04.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - попередили в Повітряних силах.
Зокрема, об 11:07 військові попереджали про швидкісну ціль на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Уже об 11:35 загрозу балістики було скасовано.
Зазначимо, росіяни не вперше атакують Кривий Ріг балістикою. Наприклад, російські війська атакували Кривий Ріг балістикою 19 жовтня. Тоді загальної складності РФ запустила по місту дві балістичні ракети.
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