Партизаны зафиксировали пуск баллистики из Крыма по Украине (видео)
Партизаны зафиксировали запуск баллистической ракеты из Крыма по Украине утром 29 ноября. Указан даже точный район пуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент нашего движения зафиксировал запуск баллистической ракеты ракетного комплекса "Искандер" в Белогорском районе Крыма", - говорится в сообщении.
Пуск, по данным "АТЕШ", был произведен в 11:00 утра по киевскому времени и нацелен на объекты на свободной украинской территории.
"Координаты пусковой установки оперативно переданы Силам обороны Украины", - добавили партизаны.
Угроза баллистики по Украине
Украинские военные объявили угрозу ударов баллистикой по Украине в 11:04.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - предупредили в Воздушных силах.
В частности, в 11:07 военные предупреждали про скоростную цель на Кривой Рог Днепропетровской области. Уже в 11:35 угроза баллистики была отменена.
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