Партизаны зафиксировали пуск баллистики из Крыма по Украине (видео)

Партизаны зафиксировали запуск баллистической ракеты из Крыма по Украине утром 29 ноября. Указан даже точный район пуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Пуск, по данным "АТЕШ", был произведен в 11:00 утра по киевскому времени и нацелен на объекты на свободной украинской территории.

"Агент нашего движения зафиксировал запуск баллистической ракеты ракетного комплекса "Искандер" в Белогорском районе Крыма", - говорится в сообщении.

Угроза баллистики по Украине

Украинские военные объявили угрозу ударов баллистикой по Украине в 11:04.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - предупредили в Воздушных силах.

В частности, в 11:07 военные предупреждали про скоростную цель на Кривой Рог Днепропетровской области. Уже в 11:35 угроза баллистики была отменена.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.