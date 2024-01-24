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Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Криму (фото)

Крим, Середа 24 січня 2024 10:24
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Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Криму (фото) Фото: партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Криму (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля до Севастополя. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Через великий час розвідки та очікувань, змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в "Атеш", після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням.

"Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Усю оперативну інформацію ми вже давно передали СОУ", - додали партизани.

ЗСУ вже знищували подібний корабель

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня 2023 року українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тож вибух був дуже потужним. "Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити ЗСУ. Детальніше – у матеріалі.

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