Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Криму (фото)
Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля до Севастополя. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Через великий час розвідки та очікувань, змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в "Атеш", після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням.
"Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Усю оперативну інформацію ми вже давно передали СОУ", - додали партизани.
ЗСУ вже знищували подібний корабель
Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня 2023 року українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ".
Пізніше з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару знаходилися дрони-камікадзе "Шахед", тож вибух був дуже потужним. "Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити ЗСУ. Детальніше – у матеріалі.
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