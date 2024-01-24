Партизаны зафиксировали прибытие большого десантного корабля РФ в Крым (фото)

Партизаны зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь. Российские оккупанты пытались маскировать судно, но и это не помогло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Спустя многое время разведки и ожиданий, смогли зафиксировать передислокацию Большого десантного корабля проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Атеш", после прибытия в гавань, корабль разворачивали и накрывали маскировкой.

"Вероятнее всего, в скором времени будет выполнять боевое дежурство. Всю оперативную информацию мы уже давно передали СОУ", - добавили партизаны.

ВСУ уже уничтожали подобный корабль

Напомним, в ночь на 26 декабря 2023 года украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск".

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был очень мощным. "Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить ВСУ. Детальнее - в материале.