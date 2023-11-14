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Партизани зафіксували перекидання техніки росіян із Криму в Херсонську область (відео)

Архівне фото: Партизани зафіксували перекидання техніки росіян у Криму (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові перекидають чергову партію військової техніки з-під Сімферополя в бік Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Наш агент успішно зафіксував перекидання російської техніки в районі селища Октябрське", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що її направляють у бік Херсонської області, а пов'язано це з великими втратами на зазначеному напрямку.

Окупанти перекидають дві командно-штабні машини і танк. 

Ситуація в Криму

Сили оборони України регулярно атакують російську техніку та особовий склад противника в Криму.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили ураження двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Також секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Збройні сили України досягли величезних успіхів зі знищення росіян на території тимчасово окупованого Криму.

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