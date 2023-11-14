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Партизаны зафиксировали переброску техники россиян из Крыма в Херсонскую область (видео)

Архивное фото: Партизаны зафиксировали опрокидывание техники россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные перебрасывают очередную партию военной техники из-под Симферополя в сторону Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

"Наш агент успешно зафиксировал переброску российской техники в районе поселка Октябрьское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ее направляют в сторону Херсонской области, а связано это с большими потерями на указанном направлении.

Оккупанты перебрасывают две командно-штабные машины и танк.

Ситуация в Крыму

Силы обороны Украины регулярно атакуют российскую технику и личный состав противника в Крыму.

Недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Вооруженные силы Украины добились огромных успехов по уничтожению россиян на территории временно оккупированного Крыма.

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