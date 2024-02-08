Партизани зафіксували кораблі в Новоросійську, з яких РФ обстрілює Україну
Партизани зафіксували в Новоросійську російські кораблі, з яких окупанти обстрілюють Україну. Зокрема, вони брали участь в атаці 7 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Агенти нашого руху повідомляють про дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, зафіксовано:
- малий ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт";
- малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М".
За даними партизанів, саме з цих судів було запущено ракети "Калібр" під час обстрілу України 7 лютого.
"Кораблі перебувають у складі 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ. Вони були перекинуті з Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують задіятися у злочинних нападах на мирні міста", - констатують в "Атеш".
Обстріл України 7 лютого
РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом опинилися Київ, де вже відомо про 4 загиблих і десятки поранених, Київська область, Харків, де є пошкодження нежитлової інфраструктури, Миколаїв, де загинула одна людина, Новомосковськ Дніпропетровської області та Дрогобич Львівської області.
Загалом Росія випустила по Україні 64 ракети і дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі - 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, російські ракети під час сьогоднішньої атаки маневрували у західних областях України. Зокрема, і у напрямку польського кордону.
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.
Про те, що після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни.
При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.
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