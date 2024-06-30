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Партизани зафіксували колону з пораненими окупантами у Маріуполі (фото, відео)

Маріуполь, Неділя 30 червня 2024 09:36
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Партизани зафіксували колону з пораненими окупантами у Маріуполі (фото, відео) Фото: партизани зафіксували колону з пораненими окупантами у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти мають значні втрати на фронті. Зокрема, це підтверджує колона із пораненими росіянами, яку помітили у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"АТЕШ" зафіксував евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених військовослужбовців у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, партизани зафіксували "КамАЗ" і три "Урали", забиті пораненими військовослужбовцями РФ.

"На чолі була машина автоінспекції, яка супроводжувала колону, а замикала їх швидка допомога з військовими номерами. За кількістю техніки не складно визначити ситуацію на фронті та кількість втрат в армії РФ", - зазначають в "АТЕШ".

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року. Після цього у місті розвинувся потужний партизанський рух. Зокрема, "АТЕШ" постійно стежить за окупантами у Маріуполі.

Додамо, що в ніч на 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.

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