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Партизани у Воронежі помітили перекидання військової техніки в бік України (відео)

Архівне фото: перекидання військової техніки РФ в бік України (IAGSoft)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани виявили ешелон військової техніки окупантів у Воронежі. Його перекидали до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вагонах перевозили старі паливозаправники, старі "Камази" для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку. 

Партизани додали, що вони продовжують спостерігати за тим, як росіяни шукають на своїх складах стару техніку і намагаються її відправити на війну проти України. 

РФ перекидає в Україну додаткову техніку та особовий склад

Раніше повідомлялось, що російські окупанти перекидають велику кількість особового складу та техніки з Маріуполя у бік Мелітополя.

Також російські окупанти активізували перекидання техніки в Бахмут. Колони техніки РФ проходять через Луганськ.

Нещодавно партизани повідомляли, що РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок для наступу.

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