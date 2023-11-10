ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани у Воронежі помітили перекидання військової техніки в бік України (відео)

Вооронеж, П'ятниця 10 листопада 2023 16:59
UA EN RU
Партизани у Воронежі помітили перекидання військової техніки в бік України (відео) Архівне фото: перекидання військової техніки РФ в бік України (IAGSoft)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани виявили ешелон військової техніки окупантів у Воронежі. Його перекидали до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вагонах перевозили старі паливозаправники, старі "Камази" для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку.

Партизани додали, що вони продовжують спостерігати за тим, як росіяни шукають на своїх складах стару техніку і намагаються її відправити на війну проти України.

РФ перекидає в Україну додаткову техніку та особовий склад

Раніше повідомлялось, що російські окупанти перекидають велику кількість особового складу та техніки з Маріуполя у бік Мелітополя.

Також російські окупанти активізували перекидання техніки в Бахмут. Колони техніки РФ проходять через Луганськ.

Нещодавно партизани повідомляли, що РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок для наступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Воронеж Війна в Україні
NEWS
Пам'ятники Пушкіну і Щорсу в Києві дозволили демонтувати. Кабмін ухвалив постанову
Пам'ятники Пушкіну і Щорсу в Києві дозволили демонтувати. Кабмін ухвалив постанову
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом