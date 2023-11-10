Партизани у Воронежі помітили перекидання військової техніки в бік України (відео)

Партизани виявили ешелон військової техніки окупантів у Воронежі. Його перекидали до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вагонах перевозили старі паливозаправники, старі "Камази" для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніку.

Партизани додали, що вони продовжують спостерігати за тим, як росіяни шукають на своїх складах стару техніку і намагаються її відправити на війну проти України.

РФ перекидає в Україну додаткову техніку та особовий склад

Раніше повідомлялось, що російські окупанти перекидають велику кількість особового складу та техніки з Маріуполя у бік Мелітополя.

Також російські окупанти активізували перекидання техніки в Бахмут. Колони техніки РФ проходять через Луганськ.

Нещодавно партизани повідомляли, що РФ перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок для наступу.