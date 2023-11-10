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Партизаны в Воронеже заметили переброску военной техники в сторону Украины (видео)

Воронеж, Пятница 10 ноября 2023 16:59
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Партизаны в Воронеже заметили переброску военной техники в сторону Украины (видео) Архивное фото: переброска военной техники РФ в сторону Украины (IAGSoft)
Автор: Дмитрий Браславский

Партизаны обнаружили эшелон военной техники оккупантов в Воронеже. Его перебрасывали к границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

"Наши агенты засекли перемещение военного эшелона в Воронеже, который направлялся в сторону Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вагонах перевозили старые топливозаправщики, старые "Камазы" для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива, а также спецтехнику.

Партизаны добавили, что они продолжают наблюдать за тем, как россияне ищут на своих складах старую технику и пытаются ее отправить на войну против Украины.

РФ перебрасывает в Украину дополнительную технику и личный состав

Ранее сообщалось, что российские оккупанты перебрасывают большое количество личного состава и техники из Мариуполя в сторону Мелитополя.

Также российские оккупанты активизировали перебрасывание техники в Бахмут. Колонны техники РФ проходят через Луганск.

Недавно партизаны сообщали, что РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление для наступления.

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