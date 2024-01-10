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Партизани влаштували вилазку до тренувального табору окупантів РФ у Криму

Крим, Середа 10 січня 2024 10:58
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Партизани влаштували вилазку до тренувального табору окупантів РФ у Криму Фото: партизани влаштували вилазку до тренувального табору окупантів РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму знайшли чергове місце розташування окупантів, розташоване у Чорноморському. Ним виявився тренувальний табір загарбників, куди партизани влаштували вилазку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти розвідали місце розташування особового складу та тренувального табору Росії в Чорноморському", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про цю базу РФ?

База розташована прямо на старому винзаводі, який давно не працює.

"На КПП кілька людей, до 120 осіб ще всередині, до 5 одиниць КамАЗів для перевезення особового складу та боєкомплекту, одна машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗ, мабуть командирський", - розповіли в "Атеш".

Ситуація у Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

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