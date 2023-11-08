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Партизани влаштували вилазку на новий завод із виробництва ракет у Москві (фото)

Фото: новий завод з виробництва ракет з'явився в Москві (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод, розташований у Москві, в спальному районі Некрасівка, в індустріальному парку "Руднево".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Як дізналися партизани, на території заводу окупанти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет протиповітряної оборони.

"Територія займає майже 100 тис. кв. метрів. Рашисти навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків", - зазначають у "Атеш".

 

Окупанти заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але, за даними партизанів, на заводі вже виробляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

Виробництво дронів та ракет Росією

Згідно з аналізом супутникових знімків, Росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах. Йдеться про підприємства, що працюють з авіацією, дронами та керованими боєприпасами.

Зокрема, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповідав представник ГУР Андрій Юсов, зараз Росія може виробляти по кілька десятків дронів-камікадзе на місяць. Але ці цифри далекі від запланованого. Також Кремль продовжує розвивати виробництво дронів у Татарстані.

Щодо ракет, то в жовтні окупантам вдалося випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів. Також у Росії не припиняється модернізація ракет Х-22. При цьому у Росії в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

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