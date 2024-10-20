Партизани влаштували диверсію на окупованій території Херсонській області

Агент бойового крила партизанського руху "АТЕШ" знищив релейну шафу біля тимчасово окупованого населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Зазначається, що реалізована диверсія біля адміністративного кордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога та сповільнила постачання військ окупантів на півдні України. Зокрема, важливу лінію постачання пального після знищення нафтового порту у Феодосії.
Партизани також навели координати об'єкту: 46,2470141, 34,6643949
В "АТЕШ" додали, що партизанський рух провів сотні успішних операцій, про які зможуть відкрито розповісти після перемоги України.
У перші тижні повномасштабного вторгнення російські військові захопили більшу частину Херсонської області та обласний центр. Восени 2022 року ЗСУ звільнили Херсон, однак більша частина лівобережжя Херсонської області досі під контролем загарбників.
Тим часом українські партизани продовжують підривати бойовий потенціал російських загарбників у тимчасово окупованому Криму і на теренах Росії.
Влітку партизани реалізували диверсію біля окупованого міста Олешки в Херсонській області. Були знищені ворожі бліндажі, окопи й траншеї, а також арсенали зброї.
А у вересні партизани пошкодили залізницю у Курській області та порушили логістику ворога.
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