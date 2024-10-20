Партизани влаштували диверсію на окупованій території Херсонській області

Зазначається, що реалізована диверсія біля адміністративного кордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога та сповільнила постачання військ окупантів на півдні України. Зокрема, важливу лінію постачання пального після знищення нафтового порту у Феодосії.

Партизани також навели координати об'єкту: 46,2470141, 34,6643949

В "АТЕШ" додали, що партизанський рух провів сотні успішних операцій, про які зможуть відкрито розповісти після перемоги України.