Партизаны обнаружили стоянку техники РФ в Симферопольском районе (фото, видео)

Украинские партизаны обнаружили российскую технику во время разведки в поселке Гвардейском Симферопольского района. Оккупанты будут использовать ее для нанесения удара на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ" .

"Наши агенты провели ряд действий в Гвардейском, Крым. Во время разведки наши агенты обнаружили место размещения военной техники. Преимущественно КамАЗы, артиллерийские тягачи и установки "Мста-Б", - говорится в сообщении.

Как утверждают партизаны, все эти средства будут использованы для переброски личного состава и самих артиллерийских установок на Херсонское направление.

"Во время работы наши агенты также прослушали разговоры российских солдат, которые молились, чтобы их не отправляли в Крынок или Работино", - отметили в "АТЕШ".

От них они услышали о больших потерях по этим направлениям и о том, что людей бросают "на убой": малыми группами по 5-10 человек заставляют штурмовать позиции, из которых возвращаются только 2-3 человека.