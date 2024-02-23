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Партизаны обнаружили стоянку техники РФ в Симферопольском районе (фото, видео)

Крым, Пятница 23 февраля 2024 12:18
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Партизаны обнаружили стоянку техники РФ в Симферопольском районе (фото, видео) Фото: партизаны обнаружили технику РФ в Симферопольском районе (t.me/atesh)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские партизаны обнаружили российскую технику во время разведки в поселке Гвардейском Симферопольского района. Оккупанты будут использовать ее для нанесения удара на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Наши агенты провели ряд действий в Гвардейском, Крым. Во время разведки наши агенты обнаружили место размещения военной техники. Преимущественно КамАЗы, артиллерийские тягачи и установки "Мста-Б", - говорится в сообщении.

Как утверждают партизаны, все эти средства будут использованы для переброски личного состава и самих артиллерийских установок на Херсонское направление.

"Во время работы наши агенты также прослушали разговоры российских солдат, которые молились, чтобы их не отправляли в Крынок или Работино", - отметили в "АТЕШ".

От них они услышали о больших потерях по этим направлениям и о том, что людей бросают "на убой": малыми группами по 5-10 человек заставляют штурмовать позиции, из которых возвращаются только 2-3 человека.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

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