Партизаны обнаружили стоянку техники РФ в Симферопольском районе (фото, видео)
Украинские партизаны обнаружили российскую технику во время разведки в поселке Гвардейском Симферопольского района. Оккупанты будут использовать ее для нанесения удара на Херсонском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"Наши агенты провели ряд действий в Гвардейском, Крым. Во время разведки наши агенты обнаружили место размещения военной техники. Преимущественно КамАЗы, артиллерийские тягачи и установки "Мста-Б", - говорится в сообщении.
Как утверждают партизаны, все эти средства будут использованы для переброски личного состава и самих артиллерийских установок на Херсонское направление.
"Во время работы наши агенты также прослушали разговоры российских солдат, которые молились, чтобы их не отправляли в Крынок или Работино", - отметили в "АТЕШ".
От них они услышали о больших потерях по этим направлениям и о том, что людей бросают "на убой": малыми группами по 5-10 человек заставляют штурмовать позиции, из которых возвращаются только 2-3 человека.
Ситуация в Крыму
Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".
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