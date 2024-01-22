Партизани виявили пункт відбору на військову службу у Севастополі

"Наш агент протягом тижня кілька разів навідався до пункту відбору на військову службу за контрактом ЗС РФ у Севастополі на вулиці Комуністична 3А. Координати: 44.592095776, 33.5142693941", - йдеться у повідомленні.

Активність партизан у тимчасово окупованому Криму

Партизани руху "АТЕШ" виявили, що російські загарбники почали використовувати залізничний вокзал у Євпаторії для перекидання військ на фронт.

Також партизани зафіксували перекидання носія надзвукових ракет П-800 "Онікс" до тимчасово окупованого Севастополя. Йдеться про комплекс "Бастіон-П".

Крім того, українське підпілля в Севастополі з'ясувало, що затоплення корвета типу "Тарантул" російських окупантів, могло відбутися наприкінці грудня 2023 року.

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