Партизани виявили місце дислокації армії РФ на базі відпочинку у Криму (фото)

Як з'ясували партизани, росіяни розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку. Там було виявлено броньовані УРАЛи, квадроцикли та мотоцикли, що використовуються окупантами.

Вдалось уточнити, що розташоване місце базування на одній з баз відпочинку на вулиці Зеленій у населеному пункті Мар'їне. Координати: 45.3449349486, 32.70919012.

Фото: партизани знайшли місце дислокації армії РФ у Криму (t.me/atesh_ua)

"Окупанти добре знають, що розташовувати війська на цивільних об'єктах є злочином, але продовжують нехтувати законами та звичаями війни, а також наражають мирне населення на небезпеку", - зауважили в "АТЕШ".

Ситуація в Криму

Вже понад 10 років російські війська захопили півострів Крим. За цей час окупанти облаштували там велику кількість військових об'єктів. Крим став свого роду плацдармом для вторгнення в Україну в лютому 2022 року.