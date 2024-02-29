Партизани виявили на аеродромі Бельбек два радіолокаційних комплекси окупантів (фото)
Партизани в Криму виявили місце розташування двох радіолокаційних комплексів РФ. Вони знаходяться на території аеродрому Бельбек.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Наші агенти під час розвідки аеродрому Бельбек виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87, які дивляться за повітряним простором над аеродромом і передають всю інформацію засобам ППО", - пишуть партизани.
Втім, як зауважують агенти "АТЕШ", практика показує, що радянські комплекси не сильно рятують аеродром від ураження.
"Крім цього, біля аеродрому було виявлено ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки", - інформують партизани.
Ситуація в Криму
Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".
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