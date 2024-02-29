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Партизани виявили на аеродромі Бельбек два радіолокаційних комплекси окупантів (фото)

Крим, Четвер 29 лютого 2024 11:56
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Партизани виявили на аеродромі Бельбек два радіолокаційних комплекси окупантів (фото) Фото: партизани виявили РЛК загарбників на аеродромі Бельбек (t.me/atesh)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани в Криму виявили місце розташування двох радіолокаційних комплексів РФ. Вони знаходяться на території аеродрому Бельбек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Наші агенти під час розвідки аеродрому Бельбек виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87, які дивляться за повітряним простором над аеродромом і передають всю інформацію засобам ППО", - пишуть партизани.

Втім, як зауважують агенти "АТЕШ", практика показує, що радянські комплекси не сильно рятують аеродром від ураження.

"Крім цього, біля аеродрому було виявлено ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки", - інформують партизани.

Ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

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