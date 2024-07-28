UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани та жителі Криму допомогли Силам оборони вдарити по аеродрому "Саки", - "АТЕШ"

Фото: партизани та жителі Криму допомогли Силам оборони вдарити по аеродрому "Саки" (Planet Labs)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани "АТЕШ" разом із кримчанами допомогли Силам оборони України завдати удару по військовому аеродрому "Саки" в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Наші дані допомогли у плануванні та здійсненні удару, що призвело до знищення складу боєприпасів, радіолокаційної станції, пускової установки, системи ППО та військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "АТЕШ", цей успіх був би неможливим без допомоги кримчан. Їхня інформація відіграє ключову роль у знищенні сил окупантів.

 

 

Удар по аеродрому "Саки"

Як повідомлялося, 26 липня внаслідок атаки з повітря у тимчасово окупованому Криму почав горіти військовий аеродром "Саки" в Новофедорівці. Було чути детонацію боєприпасів.

Пізніше з'ясувалося, що Сили оборони завдали удару по аеродрому "Саки". Цей аеродром РФ використовує для контролю повітряного простору, акваторії Чорного моря та завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна в Україні