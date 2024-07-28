Партизаны и жители Крыма помогли Силам обороны ударить по аэродрому "Саки", - "АТЕШ"

"Наши данные помогли в планировании и осуществлении удара, что привело к уничтожению склада боеприпасов, радиолокационной станции, пусковой установки, системы ПВО и военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "АТЕШ", этот успех был бы невозможен без помощи крымчан. Их информация играет ключевую роль в уничтожении сил оккупантов.