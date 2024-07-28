RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны и жители Крыма помогли Силам обороны ударить по аэродрому "Саки", - "АТЕШ"

Фото: партизаны и жители Крыма помогли Силам обороны ударить по аэродрому "Саки" (Planet Labs)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны "АТЕШ" вместе с крымчанами помогли Силам обороны Украины нанести удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Наши данные помогли в планировании и осуществлении удара, что привело к уничтожению склада боеприпасов, радиолокационной станции, пусковой установки, системы ПВО и военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "АТЕШ", этот успех был бы невозможен без помощи крымчан. Их информация играет ключевую роль в уничтожении сил оккупантов.

 

 

Удар по аэродрому "Саки"

Как сообщалось, 26 июля в результате атаки с воздуха во временно оккупированном Крыму начал гореть военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. Была слышна детонация боеприпасов.

Позже выяснилось, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Саки". Этот аэродром РФ использует для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна в Украине