Партизани стежать за "прокуратурою" Севастополя, де фабрикують справи на противників війни

Агенти партизанського руху "АТЕШ" встановили спостереження за "прокуратурою" Балаклавського району по місту Севастополь. В її стінах фабрикують справи проти мирного населення, що не підтримує війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку руху в Telegram.

Партизани уже встановили особи деяких співробітників.

"Ми знаємо прізвища тих, хто причетний до незаконного переслідування і репресій мирних громадян, які не бояться протистояти путінському режиму. Незабаром ми прийдемо за кожним і здійснимо справжнє правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Активність партизанів в окупованому Криму

Днями артизани "АТЕШ" з'ясували, що російські загарбники розміщують військову техніку на околиці тимчасово окупованої Євпаторії в Криму. Під час вивантаження одного з танків, вони перевернули його.

Також агенти руху з'ясували, що Росія почала виробляти дрони на заводі у тимчасово окупованому Бердянську.

Крім того, партизани з'ясували точну кількість літаків на аеродромі Саки та відстежили його захист.

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