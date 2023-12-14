Партизани стежать за окупантами у Маріуполі (відео)

"Наші агенти спільно з колегами з Опору щодня проводять розвідку у місті, прагнучи збільшити кількість диверсій та максимально супроводжувати Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

В "Атеші" уточнюють, що продовжують роботу зі знищення військового потенціалу противника в українському Маріуполі.

Ліквідація окупантів у Маріуполі

Зазначимо, що останнім часом повідомлялося про декілька випадків ліквідації російських військових у Маріуполі.

Наприклад, наприкінці жовтня у Маріуполі за кілька днів ліквідували 6 російських військових. Зокрема, двох військових (один з них - офіцер) було застрелено на вулицях міста. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному із пляжів Маріуполя. Їх зарізали.

А в середині жовтня повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових. Крім того, в середині листопада в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.