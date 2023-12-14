Партизаны следят за оккупантами в Мариуполе (видео)

"Наши агенты совместно с коллегами из Сопротивления ежедневно проводят разведку в городе, стремясь увеличить количество диверсий и максимально сопутствовать Силам обороны Украины", - говорится в сообщении..

В "Атеш" уточняют, что продолжают работу по уничтожению военного потенциала противника в украинском Мариуполе.

Ликвидация оккупантов в Мариуполе

Отметим, что в последнее время сообщалось о нескольких случаях ликвидации российских военных в Мариуполе.

Например, в конце октября в Мариуполе за несколько дней ликвидировали 6 российских военных. В частности, двое военных (один из них - офицер) были застрелены на улицах города. Еще четверо военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Их зарезали.

А в середине октября сообщалось, что только за неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных. Кроме того, в середине ноября в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков.