Партизани розвідали завод РФ, який ремонтує артсистеми: що дасть його зупинка

Розвідки "АТЕШ" заводів у Росії

Партизани постійно проводять розвідку заводів, що знаходяться на території Росії. Йдеться здебільшого про підприємства, які беруть участь у ремонті та виробництві техніки та озброєння, пов'язаного з російським ВПК.

Наприклад, нещодавно партизани провели розвідку ще одного заводу у Тюмені. Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.

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