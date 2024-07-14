Партизаны разведали завод РФ, ремонтирующий артсистемы: что даст его остановка

Разведки "АТЕШ" заводов в России

Партизаны постоянно проводят разведку заводов, находящихся на территории РОссии. Речь идет в большинстве случаев про предприятия, которые участвуют в ремонте и производтве техники и вооружения, связанного с российским ВПК.

Например, недавно партизаны провели разведку еще одного завода в Тюмени. Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.

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