Партизани розвідали важливу базу постачання Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)

Ситуація у Криму

Російські війська окупували півострів Крим у 2014 році. з того часу там з'явилася велика кількість баз та військових об'єктів РФ.

Знаючи про це, Сили оборони постійно завдають ударів по військових цілях Росії у Криму. Досить пригадати удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року.

Після цього окупанти перебазували кораблі з Криму до Новоросійська.

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