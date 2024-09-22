Партизаны разведали важную базу снабжения Черноморского флота РФ в Крыму (фото)

Ситуация в Крыму

Российские войска оккупировали полуостров Крым в 2014 году. с того времени там появилось большое количество баз и военных объектов РФ.

Зная об этом, Силы обороны постоянно наносят удары по военным целям России в Крыму. Достаточно вспомнить удар по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года.

После этого оккупанты перебазировали корабли из Крыма в Новороссийск.

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