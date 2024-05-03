Партизани розвідали систему оборони окупантів в районі Джанкоя та вказали точні кооридинати

Партизани зафіксували та провели аналіз дій окупантів неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі. Таким чином їм вдалось виявити систему оборони противника, яка складається з цілого комплексу методів і дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування", - йдеться в повідомленні. Як зауважують представники руху опору, кожні 2 години російські патрулі здійснюють ретельний обхід місцевості, боячись проникнення СОУ. Зокрема, перевіряють не тільки сільські дороги та територію біля "зубів дракона", а й прочісують лісисту місцевість. Водночас в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ: 45.7529806, 34.4068106 Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково домінуючу ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові. "Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокуповано, і це неминуче!", - підкреслили в "АТЕШ". Фото: результати розвідки партизан в районі Джанкоя (t.me/atesh_ua)