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Партизани розвідали систему оборони окупантів в районі Джанкоя та вказали точні кооридинати

Крим Джанкой, П'ятниця 03 травня 2024 15:21
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Партизани розвідали систему оборони окупантів в районі Джанкоя та вказали точні кооридинати Фото: партизани розвідали систему оборони окупантів в районі Джанкоя (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани зафіксували та провели аналіз дій окупантів неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі. Таким чином їм вдалось виявити систему оборони противника, яка складається з цілого комплексу методів і дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Уся місцевість обставлена денними і нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях і військовими групами швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують представники руху опору, кожні 2 години російські патрулі здійснюють ретельний обхід місцевості, боячись проникнення СОУ. Зокрема, перевіряють не тільки сільські дороги та територію біля "зубів дракона", а й прочісують лісисту місцевість.

Водночас в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта системи оборони РФ:

  • 45.7529806, 34.4068106

Партизани наголошують, що попри тимчасову, частково домінуючу ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові.

"Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокуповано, і це неминуче!", - підкреслили в "АТЕШ".

Фото: результати розвідки партизан в районі Джанкоя (t.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

Варто зауважити, що росіяни перетворюють Крим у свою військову базу. Наразі півострів виступає для окупантів логістичним хабом, який підтримує окупантів на півдні України.

Однак попри це українським захисникам вдалось провести низку вдалих операцій у Криму. Так, під час серій атак були знищені ворожі кораблі, нафтобази, пункти управління тощо.

Зокрема, у квітні українські воїни завдали ударів по військовому аеродрому у Джанкої. Як повідомили в ГУР, тоді були знищені засоби ППО ворога, а також був уражений пункт управління окупантів.

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