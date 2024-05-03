Партизаны разведали систему обороны окупантов в районе Джанкоя и указали точные кооридинаты

Партизаны зафиксировали и провели анализ действий оккупантов неподалеку от села Смарагдово в Джанкойском районе. Таким образом, им удалось выявить систему обороны противника, которая состоит из целого комплекса методов и действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

"Вся местность обставлена дневными и ночными камерами, военными с оружием, машинами в укрытиях и военными группами по быстрому реагированию", - говорится в сообщении.

Как отмечают представители движения сопротивления, каждые 2 часа российские патрули совершают тщательный обход местности, опасаясь проникновения СОУ. В частности, проверяют не только сельские дороги и территорию у "зубов дракона", но и прочесывают лесную местность.

В то же время в "АТЕШ" отметили точные координаты объекта системы обороны РФ:

45.7529806, 34.4068106

Партизаны подчеркивают, что, несмотря на временную, частично доминирующую ситуацию окупантов на передовой, они все равно готовятся к будущей обороне городов на полуострове.

"Они прекрасно понимают, что им придется рано или поздно обороняться не только от СОУ, но и от наших людей в Крыму. Крым будет деоккупирован, и это неизбежно!", - подчеркнули в "АТЕШ".